Muere el actor de Anatomía de Grey Eric Dane a los 53 años

Dane, de 53 años, había anunciado su diagnóstico apenas 10 meses atrás.

 

El famoso actor estadounidense Eric Dane, conocido por su trabajo en las series 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', falleció ayer jueves, según informó su familia a People.

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica", reza un comunicado entregado al medio.

Dane, de 53 años, había anunciado su diagnóstico apenas 10 meses atrás. 

Desde ese momento, se había convertido en un apasionado defensor de quienes investigan o sufren esa condición.

