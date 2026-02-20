¡No fue por tonada! Calle Abajo de Capira no salió por temas de salud

Noemí González, reina de Calle Abajo de Capira, informó a través de un comunicado el motivo por el que no salió a participar en el tradicional Entierro de la Sardina.



Ella explicó que la decisión se debe a temas de salud, lo cual le impidió cumplir con el compromiso de cerrar las festividades del Carnaval.



González expresó su profundo pesar por no poder acompañar a sus seguidores. Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer a los capireños y colaboradores por el apoyo brindado durante toda la temporada de Carnaval.





Noemí tumbó los rumores en torno a posibles sanciones luego de que su tuna cantara una tonada contra Alejandro Torres, quien por cierto sí estuvo en el Entierro de la Sardina acompañando a su hermana, reina de Calle Arriba de Capira.