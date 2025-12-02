Show - 02/12/25 - 01:32 PM

Presentador dominicano dice que “ya no es gay” y lo atribuye a Gracie Bon

Asegura que la conexión ocurrió durante un baile y aseguró que desde ese momento sintió un interés distinto por ella.

 

Por: Redacción / Web -

El presentador dominicano Vladimir Gómez aseguró que una experiencia en ‘La Casa de Alofoke 2’ le hizo cambiar su sexualidad y además, todo se lo atribuye a la panameña Gracie Bon. 

 Gómez, conocido por su participación en La Casa de Alofoke 2, afirmó en una entrevista con el presentador Tony Dandrades que “ya no es gay”, declaración que se ha vuelto viral en redes

Durante la conversación, Gómez relató que su cambio surgió a partir de un acercamiento con la influencer panameña Gracie Bon, con quien compartió escenas en el programa.

Asegura que la conexión ocurrió durante un baile y aseguró que desde ese momento sintió un interés distinto por ella. “Lo primero que hice fue darle una nalgada”, comentó, y añadió que la consideró una mujer “capaz” y “guerrera”.

Obviamente Dandrades le respondió que esa reacción era “masculina”, a lo que Gómez insistió en que vivió una “presencia espiritual” que definió como guía divina. Según su versión, interpretó esa experiencia como un mensaje religioso que le confirmaba que podría cumplir su deseo de ser padre.

Explicó que respetaba la Biblia porque era el libro que su abuela consideraba sagrado, comentario con el que buscó reforzar la dimensión espiritual de su relato.

En esa misma línea aseguró que su atracción por los hombres había quedado “en segundo plano” y que su vida tomó un rumbo nuevo. Sus palabras, sin embargo, no convencieron a buena parte del público que siguió la entrevista.

Como era de esperarse, muchos usuarios señalaron que no percibieron una conexión auténtica con Gracie Bon, sino un comportamiento que calificaron de inapropiado.

 

