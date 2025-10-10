Presentará todas las pruebas pertinentes ante el Ministerio Público

La creadora de contenido panameña Tiffany García utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado oficial, en el que se refirió por última vez al caso que la vincula con una supuesta estafa que ha generado controversia en los últimos días.

En su mensaje, García aseguró que ya ofreció su versión de los hechos y que asume con responsabilidad lo que le corresponde, comprometiéndose a presentar todas las pruebas pertinentes ante el Ministerio Público, junto a su abogado y su equipo de apoyo.

También anunció que tomará una pausa en la creación de contenido digital, explicando que lo hace por respeto a las marcas con las que ha trabajado y para enfocarse en su bienestar personal.

“Necesito tiempo para respirar, analizar, sanar y enfrentar esta difícil situación económica y emocional que estoy atravesando”, expresó.

Tiffany reconoció el impacto que la situación ha tenido en su salud mental, pidiendo comprensión, empatía y respeto al público mientras enfrenta este proceso. Además, lamentó la forma en que la desinformación y el morbo se propagan en redes sociales, asegurando que su prioridad no será alimentar el conflicto, sino trabajar con transparencia y cumplir con todos sus compromisos pendientes.

“No busco más conflictos ni controversias. Solo quiero resolver, aprender y seguir adelante con fe”, afirmó, concluyendo su comunicado con un mensaje de esperanza y resiliencia: “Me levantaré como el ave Fénix, con la fuerza de Dios, con fe y con el amor de quienes me apoyan”.

Mientras enfrenta el proceso legal, deja claro que su enfoque estará en recuperar la paz y la estabilidad emocional.