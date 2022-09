Príncipe George a compañeros: "Mi papá será rey, mejor ten cuidado“

El nuevo libro de Katie Nicholl, titulado ‘La nueva realeza - Reina Isabel II, legado y el futuro de la Corona” ha dado mucho que hablar y revela inéditos detalles sobre la monarquía.

En la obra se habla con especial atención sobre los duques de Cornualles y Cambridge, William y Kate. “Ellos están criando a sus hijos, en particular al príncipe George, conscientes de quién es él y del papel que heredará, pero están dispuestos a no abrumarlos con un sentido del deber”, asegura Nicholl.

Entre varios detalles íntimos y poco conocidos de la vida de la Familia Real se conoció uno que ha llamado la atención de los británicos.

Se trata de la astucia del príncipe George, hijo de William y segundo en la línea de sucesión detrás de su padre: “George entiende que algún día será rey y, cuando era un niño pequeño, entrenaba con amigos en la escuela, superando a sus compañeros con la frase asesina: 'Mi papá será rey, así que es mejor que tengas cuidado”, asegura el libro.

El “incidente” como ha sido catalogado por los primeros lectores del libro habría ocurrido en la Escuela Thomas 'Battersea, en el sur de Londres y por supuesto, no ha pasado desapercibido.

