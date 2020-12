¡Qué revulú! Critican al Boza y lo acusan de homofóbico y machista

El cantante urbano llamado El Boza se volvió tendencia la noche de ayer, tras embolillarse con un seguidor que cuestionó sus canciones, causando que muchas personas lo catalogaran de homofóbico y machista.

LEE TAMBIÉN: Dará concierto para recaudar fondos

Publicidad

Todo este revulú comenzó en la cuenta del artista en Twitter, luego que tuiteara la siguiente frase: “¿Qué tal tu día? ¿Les dedicaron ‘Hecha Pa’ Mi’?”.

En respuesta, un usuario que se identifica como @arcelaarcia escribió “No, dedícamela”, esto fue algo que al parecer al cantante no le gustó y aclaró que esa canción él se la dedica a las señoritas.

“Vamos papa… ordena tus ideas… busca pareja que esté de acuerdo con tus ideales… Yo dedico ‘Hecha Pa’ Mi’ a las señoristas”, dijo "El Boza".

SEÑORES YO NO SERE ESE ARTISTA QUE DEBE MORDERSE LA LENGUA CON SUS HATES . USTEDES DICEN LO QUE PIENSO.. YO DIRE LO QUE YO PIENSO Y SI RESPETO TU PENSAMIENTO RESPETA EL MIO SI NO... FUERA.... — Boza Oficial (@Bozamusica) December 30, 2020

Acto seguido, otro seguidor publicó una captura de la conversación e instó al cantante a ordenar su machismo, no obstante, el cantante no se quedó callado y citó el tuit.

El Boza afirmó que el que no esté de acuerdo con las ideas sexuales de otro no lo hace un machista, por el contrario, está siguiendo la educación que le dieron en casa.

“Dios creó hombre y mujer, y no un tercer sexo. Puede ser 2020, 2030 o 2050, pero la palabra de Dios permanecerá siempre… ubica tu ignorancia”, se lee en el tuit del cantante.

Recalcó que él no será de esos artistas que se muerden la lengua con sus haters, los demás pueden decir lo que piensan y él realizará lo mismo. “Si respeto tu pensamiento, respeta el mío, sino… fuera”.

La cosa se puso color de hormiga y llamó tanto la atención, que se volvió tendencia por varias horas y muchos usuarios de Twitter replicaron el conflicto.

Para evitar más problemas decidió pronunciarse en Instagram: “No juzgo a nadie, me da igual lo que piense todo el mundo porque yo hago lo que me da la gana, tengo mis pecados, como cualquier pecador, persona que vive en la tierra… Pero por favor cojan su esquina”.

“Boza deja esa vaina, eres un artista firmado, compórtate. Nunca he visto a Joey, Juanes u otro artista haciendo eso por un comentario”, “Este chico no aprende, está triunfando y sigue pegado a la chacalería”, “Me da risa 'El Boza' hablando de diosito mínimo él canta alabanzas evangélicas”, “Ay Boza, que innecesaria era esa auto-cancelación que te acabas de dar con ese pensamiento en pleno 2021. Dizque tercer sexo, que pena ajena siento” y “Cuando pensaba que el 2020 no podía lastimarme más, me sale pro familia El Boza”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en las redes.