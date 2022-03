¿Quién manda en su casa? Ricky Martin afirma que lo tienen dominado

Ricky Martin está feliz por regresar a los escenarios y por ello decidió conceder diversas entrevistas a medios mexicanos, siendo una de ellas al programa de televisión ‘Ventaneando’, en donde el intérprete reveló quién manda realmente en su casa.

Ricky Martin detalló cómo es la convivencia hoy en día con sus hijos Valentino y Matteo, quienes ya son todos unos adolescentes que en este año cumplirán 14 años.

“Los mellizos ya tienen 13 años, en agosto cumplen 14, y ya te miran como que ‘papá, eso no’, ‘papá, eso sí me gustó’. Yo aprendo, de la misma manera que voy al estudio, también les pregunto a mis hijos”, contó Ricky Martin.

De esta manera, el intérprete dejó ver que sus hijos mayores ya se encuentran en una etapa en la que lo pueden aconsejar sobre su vida profesional.

Sin embargo, pese a su madurez, en realidad no son los mellizos quienes tienen la última palabra en la casa, pero tampoco es Ricky Martin ni su pareja, Jwan Yosef.

“Lucía, que es la única nena de la casa, es la jefa. Me dice ‘no, no, no, papá, siéntate aquí, tú aquí (al lado mío)’. Ella dirige, es líder, y yo me babeo”, declaró Ricky con una sonrisa.

Por último, respecto a la diferencia de edad entre los mellizos y sus dos hermanitos, el cantante comentó que es como volver a comenzar con su faceta paternal.

“Sí, he vuelto a empezar prácticamente, uno dice, bueno, una vez que dejas los pañales, es como volver a empezar. Es difícil, pero es que yo quería la nena de papá, y llegó Lucía y también llegó Renn, que es el niño más divino y dulce que existe, lindo, lindo”, culminó.

Cabe señalar que sus hijos no lo acompañaron en este viaje a México y, aunque estaba acostumbrado a viajar con ellos en sus giras, desde la pandemia por COVID-19 ha tomado las medidas necesarias para protegerlos.

