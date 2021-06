Rafael Amaya superó sus adicciones y reveló que antes no creía en Dios

Una publicación compartida de hoy Día (@hoydia)

“No fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía no era Aurelio Casillas. Nos entrenan para dejar el personaje en el clóset, o donde sea pero sí me dejé llevar por muchas cosas, como la banalidad, lo materialista, el ego. Ahorita es cuando tengo éxito de verdad, porque tengo salud, tengo mi familia, tengo un compromiso de trabajo. No tenía compromiso con la vida, con el trabajo, con mi familia, con mis amigos, con nada. Se me vinieron encima muchas cosas. No hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego, porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento”.

El actor de “La Reina del Sur” incluso aseguró que en estos tiempos de tribulación, pudo acercarse a Dios, algo que en el pasado nunca hubiera imaginado. "Antes no creía en Dios, así tan mal estaba", argumentó.

De esta forma, aseguró que todo lo que realizó en vida lo hizo por su propia cuenta bajo la ignorancia de no saber cómo debía protegerse y actuar ante la fama.