Rake: 'Uno se siente muy estúpida, duele horrible. Nunca me amó'

La modelo y actriz Rake Martínez rompió el silencio tras la denuncia interpuesta contra su expareja Adan Jimpin, a quien acusa de herirla con un vaso Bubba tras lanzarlo en medio de una discusión.

Como ya se sabe, en la descripción presentada en el Ministerio Público, Rake mencionaba que Jimpin era violento, celoso, la trataba mal y le tiraba las cosas, incluso la quemó.

En un video publicado en sus redes y con un parche en la frente, zona en la que le suturaron cinco puntos producto del golpe, dio la cara para contar por lo que está pasando.

Ella indicó que no pensaba hablar tan pronto del tema ya que hay un proceso legal y todo fue demasiado homible para volver a reviviro, pero quiso dar la cara y corroborar que todo es cierto.

"Da mucha vergüenza darse cuenta que estuviste engañada por tento tiempo, que todo fue una farsa, que todo era mentira de principio a fin, miles de mentiras que dejaste pasar por amor por que la gente cambie, por querer ver lo bueno, de verdad que de mucha vergüenza", dijo.

Recalca: "Uno se siente muy estúpida, duele horrible darse cuenta que lo diste todo, de que trataste de ayudar de que amaste tanto a una persona que realmente nunca te amó y solo la utilizó, y que hasta el úttimo día trataste de levar la fiesta en paz y ese día decidió cruzar la línea de lastimarte como nunca lo había hecho antes y eso hace mucho mas difícil el proceso de acptarlo, de poner la denuncia y hablarlo abiertemente”, explicó y afirma que todavía no termina de asimilar lo que pasó.

Rake menciona que que como mujer y feminista hizo lo correcto de poner la denuncia ya que aunque tuviera miedo se lo debía a ella y atodas las mujeres que sufrieron antes de ella y por todas las que puedan venir después, inclusive antes, muchas acudían a ella para contare su historia de maltrato y ella les recomendaba denunciar

“No podía ser tan hipócrita de quedarme callada y tragarme lo que estaba pasando y ahora me toca vivir en came propia el proceso completo. Hoy entiendo más que nunca la causa feminista de la que tanto he hablado", puntualiza

“Tenemos que unimos y detener a los maltratadores, uno a uno si es necesario”, puntualizó, haciendo enfásis a que otras mujeres que pasan por lo mismo no se queden callas y denuncien el maltrato.