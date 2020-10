Ramiro Blaster impugna su sentencia de 12 años de prisión por robo agravado

El cantante panameño Ramiro Blaster contó que su abogada ha metido un recurso de casación para impugnar la pena máxima de 12 años de prisión, esto luego de ser declarado culpable del delito de robo agravado por un Tribunal de Juicio en la provincia de Coclé.

El artista dijo en el programa Jelou que está en desacuerdo con la sentencia que le dictaron, asegurando que todo se trata de una confusión, luego que una persona suplantara su identidad para cometer un delito.

Estos hechos tuvieron lugar cuando los sentenciados, a bordo de dos vehículos, persiguen e interceptan a la víctima y se apoderan de su auto. La Fiscalía alega que Ramiro toma el vehículo el control del auto robado y al ser retenido en un retén a la altura de Capira, se identifica como un reguesero y aprovecha la ocasión para darse a la fuga, cuando las unidades policiales le solicitan orillarse en la vía, dejando el vehículo de la víctima abandonado a lo interno del distrito de Capira.

"Lo que pasa es que yo me muevo en taxi, tomó hago cosas como joven, normal. Tengo personas que me mueven. El 1 de noviembre hago una llamada a una persona conocida del sector, me lleva San Miguelito, Paraíso. Cuando llegó allá me doy cuenta que pierdo mi cartera y eso me hace pensar que se habrá quedado en el taxi. Llamó a la persona y le digo que se me perdió la cartera. No sé dónde se me cayó. Dos horas después en la fiesta me percató que no tengo la cartera", afirmó.

Ramiro Blaster destaca que al día siguiente se presentó ante las autoridades para hacer su reporte por pérdida de la cartera, con la intención de prevenir alguna suplantación de identidad.

"La gente no sabe, pero mi esposa trabaja en el aeropuerto, ella tiene problemas de la vista y debo buscarla al trabajo. Ella testificó todo esto para probar que estaba con ella en todo momento y no cometiendo algún delito. Lamentablemente una de las personas implicadas en ese robo tiene mi número de teléfono", detalló.

El artista adelanta que se interpuso este recurso, mismo que pasará ante un magistrado, para que se demuestre su inocencia y que no tenía nada que ver en ese robo, esto debido a que los 12 años que le han impuesto le resulta una completa maldad.

"Hay una cuarta persona que aborda el auto y se hace pasar por mí. El sujeto posteriormente se detiene en un local, un policía lo detiene, le pide los papele, le dan mi licencia y se da a la fuga. Lo que me molesta es que ese policía luego testifica casi 5 meses después y se deja llevar al decir que la persona tenía un tatuaje y era yo", afirma.

En esta entrevista aseguró que hará todo para probar su inocencia, por lo que espera que las autoridades recapaciten y el recurso que presentó sea admitido en un juzgado.