Raphy, marido de Natti Natasha es trasladado de prisión tras quejas

El reconocido productor musical Raphy Pina, fue trasladado nuevamente a otra cárcel de Estados Unidos. Hace unas semanas, la pareja de Natti Natasha, estuvo recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Guaybano en Puerto Rico y posteriormente fue llevado al Centro Federal de Detención en Miami.

El pasado de 4 de julio Raphy Pina celebró su cumpleaños 44 y lo celebró de "la manera más inusual del mundo": tras las rejas. Ahora, la vida del prometido de Natti Natasha vuelve a dar un giro luego de que las autoridades los trasladaron de una cárcel federal en Miami a otra en Carolina del Norte.

Esto se da después de que el fundador de Pina Records denunciara, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, las terribles condiciones en las que vive en la prisión.

"Hoy solo tengo el mismo uniforme de hace seis días, cero comisaría para poder consumir alimentos sanos, cero agua potable, una celda sin aire y sin luz eléctrica. Aún así, estamos vivos", expresó Raphy poco antes de que estrena el primer capítulo de su documental, en el que destacó los pasajes más difíciles de su infancia en Puerto Rico.

La noticia de su traslado fue confirmada por la abogada de Pina, María Domínguez, quien reveló al programa puertorriqueño 'Lo sé todo' que el famoso sería llevado a Butner, pueblo ubicado en el condado de Granville en Carolina del Norte.

"Él se encuentra en estos momentos, como tal ustedes han reportado, de camino a su destino final que es Butner, y esperamos que sea excarcelado próximamente mediante orden del tribunal apelativo", explicó Domínguez.

El pasado mes de mayo cuando un juez dictó sentencia a Raphy Pina, condenándolo a cumplir 41 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada. Asimismo, se señaló que Pina deberá pagar una multa de $150,000.

Previo a conocer el veredicto del juez, Raphy Pina recurrió a Instagram para lanzar un mensaje en el que recordó uno de los días más tristes de su vida.

"Qué duro ha sido para quien simula tener una coraza eterna. Por eso, hoy más que nunca el apellido que me prestaste suena, no de la forma que desearías, pero sé que tú conoces la verdad y el por qué sigo adelante. Me toca otra más, otra más", compartió con sus 2.9 millones de followers.

