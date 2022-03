Rayo impacta el avión de Miley Cyrus y aterriza de emergencia

La aeronave en la que viajaba hacia Asunción la artista estadounidense Miley Cyrus fue impactada por un rayo y debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Ciudad del Este, antes de abandonar Paraguay con rumbo a Brasil.

LEE TAMBIÉN: Emocionado por su nominación en los Óscar con ‘Dos oruguitas’

"Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo", escribió este miércoles la cantante a sus millones de seguidores en su cuenta de Twitter.



La intérprete de éxitos como "Angels like you" confirmó que la tripulación, su banda, amigos y familiares que viajaban junto a ella "están a salvo después de un aterrizaje de emergencia".



"Lamentablemente no pudimos volar a Paraguay", agregó en un hilo de trinos, en los que incluyó un video de la tormenta desde la ventanilla del avión y una foto del impacto que ésta sufrió.



Cyrus es una de las estrellas invitadas al festival Asunciónico 2022, que en la noche del martes debió cancelar su primera jornada debido al fuerte vendaval que azotó a la capital paraguaya.



Una fuente del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, confirmó a Efe que el avión de la artista que se dirigía a esta ciudad usó como alternativa el aeropuerto Guaraní, en Ciudad del Este, debido a la "inclemencia del tiempo".



La nave, tras reabastecerse, se digirió hacia Sao Paulo, en Brasil, agregó el portavoz, que no abundó en detalles.



Rodrigo Nogues, director de la firma G5Pro, organizadora del Asunciónico 2022, declaró a la emisora ABC que Cyrus se encuentra en Sao Paulo, después de que "tuvo un inconveniente con el avión".



No confirmó de inmediato si se suspende la segunda jornada de este espectáculo.



Para este jueves, la programación de Asunciónico incluye los conciertos de Cyrus, así como de la argentina Nicki Nicole, el puertorriqueño Jhay Cortez y la banda uruguaya La Vela Puerca.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN