Show - 11/11/25 - 12:00 AM

Rebaja 40 libras con disciplina, constancia y entrenamiento

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

El cantante panameño Carlos Vallarino reveló que ha logrado perder 40 libras tras ocho meses de disciplina, constancia y entrenamiento.

En su publicación, el artista mostró un antes y después, explicando cómo decidió retomar el deporte tras recibir una llamada de atención médica.

“El man de la izquierda estaba demasiado big y fat y lo regañaron en el doctor y nutri ranger”, comentó con humor, señalando que fue entonces cuando decidió reconectarse con la actividad física.

Vallarino contó que inició su entrenamiento practicando la técnica del Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) y Muay Thai, deportes que —según dice— le han cambiado la vida.

“He ganado una nueva familia y amigos. Aún seguimos grandes, pero vamos bajando de a poco y aprendiendo una disciplina que siempre me gustó mucho”, expresó.

Vallarino, quien obtuvo el tercer lugar en La Máscara con “Firu”, también agradeció a sus entrenadores y compañeros por el apoyo y la motivación que le han brindado durante este proceso.

Te puede interesar

Angélica Vale se divorcia tras 14 años de matrimonio

Angélica Vale se divorcia tras 14 años de matrimonio

 Noviembre 10, 2025
Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

 Noviembre 10, 2025
Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

 Noviembre 10, 2025
Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

 Noviembre 10, 2025
El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

 Noviembre 10, 2025

“Gracias por su tiempo, amistad y enseñanzas e impulsarme a seguir aprendiendo, creciendo en el deporte y como persona”, concluyó.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí