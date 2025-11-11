Rebaja 40 libras con disciplina, constancia y entrenamiento

El cantante panameño Carlos Vallarino reveló que ha logrado perder 40 libras tras ocho meses de disciplina, constancia y entrenamiento.

En su publicación, el artista mostró un antes y después, explicando cómo decidió retomar el deporte tras recibir una llamada de atención médica.

“El man de la izquierda estaba demasiado big y fat y lo regañaron en el doctor y nutri ranger”, comentó con humor, señalando que fue entonces cuando decidió reconectarse con la actividad física.

Vallarino contó que inició su entrenamiento practicando la técnica del Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) y Muay Thai, deportes que —según dice— le han cambiado la vida.

“He ganado una nueva familia y amigos. Aún seguimos grandes, pero vamos bajando de a poco y aprendiendo una disciplina que siempre me gustó mucho”, expresó.

Vallarino, quien obtuvo el tercer lugar en La Máscara con “Firu”, también agradeció a sus entrenadores y compañeros por el apoyo y la motivación que le han brindado durante este proceso.

“Gracias por su tiempo, amistad y enseñanzas e impulsarme a seguir aprendiendo, creciendo en el deporte y como persona”, concluyó.