Recibió reconocimiento como ‘afropanameña influyente’ con humildad

Ser distinguida como "Afropanameña influyente", en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario de Panamá, para Gloria Quintana fue una sorpresa inimaginable, y sumamente enriquecedor, por lo que confiesa que lo recibió con muchísima humildad.

“Definitivamente que para mi fue una sorpresa inimaginable, porque sabía que me habían invitado a este reconocimiento, pero no imaginé jamás la magnitud, y que íbamos a ser tan pocas afropanameñas influyentes de tantos adultos, sentada al lado de Alma Montenegro de Fletcher, Guillermina Mc Donald, Idania Dowman, Atheyna Bylon, o sea, para mi fue sumamente enriquecedor, lo recibí con muchísima humildad”, expresó la expresentadora.

Publicidad

Quintana fue incluida entre las 16 mujeres panameñas que sobresalen dentro del Bicentenario, por sus aportes al país, trayectoria profesional, logros personales y sociales, por lo que afirma que hace las cosas por gusto propio, por tratar de ayudar a los demás. “El saber que alguien lo ve y alguien dice esto hay que premiarlo, para mi fue un gozo en mi alma, para mi familia, para mis padres, para mi esposo, la verdad que cuando alguien me dice bien merecido, uno no sabe el trabajo que se ha hecho, o yo no sabía la magnitud del trabajo que he echo para recibir un reconocimiento en una fecha tan importante como lo es nuestro Bicentenario, quedé muy emocionada muy agradecida, y a seguir trabajando para tratar de aportar un granito de arena e influenciar en más personas, tocar más vidas y que todos luchemos por tener un mejor Panamá”, explicó Quintana.

En entrevista para Crítica, aprovechó para enviar un mensaje a las nuevas generaciones, de abrazar nuestra bandera genuinamente y no decir que se ama a Panamá de manera superficial. “Es hacer el bien, aportar cosas positivas, que edifiquen, emular lo bueno, defender la justicia, trabajar por lo propio, no esperar que el país te dé, uno debe darle al país. Estudiar y prepararse... PANAMÁ NECESITA DE HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO CRÍTICO... QUE CON INTELIGENCIA Y SENSATEZ PUEDAN ENRUMBAR EL PAÍS”, puntualizó.