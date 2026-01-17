Show - 17/1/26 - 12:03 PM

Reconocen a las 'Estrellas del Folclore Panameño 2026'

Es un reconocimiento a figuras ejemplares del mundo artesanal, la música típica, la composición y el tamborito.

 

Por: Redacción/Crítica -

En  una emotiva ceremonia que marca el preámbulo del "Desfile de las Mil Polleras 2026, el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá entregó reconocimientos a cuatro personalidades y figuras destacadas: Bella Herminda “Minda” Gonzalez de Cedeño, Balbino  Gómez, Carolina Alonso y Lucrecio “Yejo” Cedeño, Portadores del Patrimonio Cultural Vivo de la Nación”.

Este homenaje se otorga bajo la distinción “Estrellas del Folclore Panameño 2026”, en reconocimiento a figuras ejemplares del mundo artesanal, la música típica, la composición y el tamborito que con su talento, trayectoria y compromiso, han contribuido significativamente al fortalecimiento, transmisión y preservación de las tradiciones panameñas.

LEE TAMBIÉN: El Tachi dejó lo malo, le va bien y lo agradece; carrera de derecho la seguirá

El reconocido artesano,  José del Carmen "Tito" Combe especializado en la confección de vestidos típicos, es el abanderado por parte del Ministerio de Cultura y acompañará a la ministra Herrera a recorrer las calles de Las Tablas durante el desfile.

Gloria de León, Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá y organizadora del desfile, hizo entrega de las banderas, destacando que  "cuando las entidades trabajan en conjunto cosas maravillosas suceden".

Tambien reconoció a los homenajeados " porque gracias a ellos podemos demostrar a todo Panamá que somos cultura, belleza y además podemos exportar el trabajo y talento al mundo".

Te puede interesar

Exhibición de Selena reúne objetos íntimos en momento clave para su familia

Exhibición de Selena reúne objetos íntimos en momento clave para su familia

 Enero 17, 2026
Reconocen a las 'Estrellas del Folclore Panameño 2026'

Reconocen a las 'Estrellas del Folclore Panameño 2026'

 Enero 17, 2026
Empresario demanda a Daddy Yankee por presunto fraude

Empresario demanda a Daddy Yankee por presunto fraude

 Enero 16, 2026
Dímelo Flow revela que Arcángel pasó de 'artista favorito' a ser su amigo

Dímelo Flow revela que Arcángel pasó de 'artista favorito' a ser su amigo

 Enero 16, 2026
Ben Affleck prefiere a sus hijos lejos de la actuación

Ben Affleck prefiere a sus hijos lejos de la actuación

 Enero 16, 2026

Por su parte, la ministra Herrera recibió esta distinción con emoción y  dijo llevar con humildad y orgullo la bandera como testimonio de un país que reconoce en su cultura un camino de encuentro, alegría y paz, que abre sus puertas al mundo con respeto y orgullo nacional. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera