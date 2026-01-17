Reconocen a las 'Estrellas del Folclore Panameño 2026'

En una emotiva ceremonia que marca el preámbulo del "Desfile de las Mil Polleras 2026, el Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de Panamá entregó reconocimientos a cuatro personalidades y figuras destacadas: Bella Herminda “Minda” Gonzalez de Cedeño, Balbino Gómez, Carolina Alonso y Lucrecio “Yejo” Cedeño, Portadores del Patrimonio Cultural Vivo de la Nación”.

Este homenaje se otorga bajo la distinción “Estrellas del Folclore Panameño 2026”, en reconocimiento a figuras ejemplares del mundo artesanal, la música típica, la composición y el tamborito que con su talento, trayectoria y compromiso, han contribuido significativamente al fortalecimiento, transmisión y preservación de las tradiciones panameñas.

El reconocido artesano, José del Carmen "Tito" Combe especializado en la confección de vestidos típicos, es el abanderado por parte del Ministerio de Cultura y acompañará a la ministra Herrera a recorrer las calles de Las Tablas durante el desfile.

Gloria de León, Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá y organizadora del desfile, hizo entrega de las banderas, destacando que "cuando las entidades trabajan en conjunto cosas maravillosas suceden".

Tambien reconoció a los homenajeados " porque gracias a ellos podemos demostrar a todo Panamá que somos cultura, belleza y además podemos exportar el trabajo y talento al mundo".

Por su parte, la ministra Herrera recibió esta distinción con emoción y dijo llevar con humildad y orgullo la bandera como testimonio de un país que reconoce en su cultura un camino de encuentro, alegría y paz, que abre sus puertas al mundo con respeto y orgullo nacional.