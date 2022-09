Relató lo que vivió con la privación de libertada de su madre

Un poco más tranquilo, y tratando de superar el trago amargo, José Manuel Arispe volvió a las redes para detallar lo que vivió la tarde del 19 de septiembre.

Chollykid, como es conocido Arispe, aclaró que jamás jugaría con un tema como este, ni lo haría para ganar seguidores, y ese lunes su día se volvió el más amargo cuando a la 1:32 de la tarde le llega un mensaje a su celular, vía WhatsApp, del celular de su mamá, quien le informaba que estaba privada de su libertad, que la ayudara.

Al principio pensó que a su mamá se le había quedado el celular en alguna parte y que alguien lo tomó y le estaba jugando una broma, pero al él chatear y pedirle a la mamá que le contestara el teléfono, recibió otro mensaje que decía: “no te va a contestar... paga, que la vamos a matar”.

Este mensaje hizo que Arispe saliera de su trabaja a buscar a su madre en los lugares que ella frecuenta, pero nadie sabía de ella, por lo que se fue a la policía a buscar ayuda.

Según el reportero de Jelou!, volvió a escribir al celular, esta vez pidiendo una foto o una audio de su madre, para comprobar que la tenían, y el audio que recibió lo dejó mal.

Aunque no precisó qué decía el audio, manifestó que tuvo miedo de no volver a su madre. ”Tuve miedo, pensé que no volvería a ver a mi madre, pensé lo peor... en ese momento decido tomar una foto y subirla a las redes, que fue la historia que ustedes vieron, historia que después quité por recomendación de las autoridades, actué por desesperación, no sabía qué hacer, necesitaba encontrar a mi madre, que ella estuviera bien”, comentó José Manuel.

Este acto tan doloroso le dejó una enseñanza, la cual compartió, y es estar comunicados siempre con sus seres queridos, que en todo momento sepan dónde están, si van en un taxi o carro pirata compartir la placa del carro.

