Remeneo de Anarkelys Arias gusta a muchos y otros la acusan de ser vulgar

La cantante Anarkelys Arias ha estado en boca de muchas personas en redes, esto debido a que muchos fans de la música tipica cuestionan su forma de mover el esqueleto.

Como recordarán, la artista se encuentra en periodo de prueba como la corista del tipiquero Jonathan Chávez

La cosa se puso seria, esto porque algunos la comparan con Sandra, Nerys Pérez o que simplemente no le ven identidad.

"Por lo menos no tiene jeans remangado donde se le marca todo. Todo parece competencia ahora", "Niña pero baila típico, como se baila", "Una copia de Nerys Pérez", " Mejor que Sandra y sin ser tan vulgar", "Buen remeneos se tira ella, dejen la envidia", "Qué estupidez, ya no saben como bailar, todo lo dañan", "Dale mami, no le pongas atención a la gente", se podía leer.

Actualmente Chávez está bastante pegado y debido a eso tiene muchas presentaciones, por lo que ver a Anarkelys se ha vuelto muy común.

Ella no le ha parado bola a la gente que la cuestiona y prefiere darle las gracias a las personas que la quieren mucho, además, que siempre la apoyan en la música.