Republicanos no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl del 2026

La NFL encendió los cabreos de mucha gente fanática del fútbol americano tras elegir Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La confirmación de que el Conejo Malo es el artista del momento ha provocado una ola de furia y críticas directas desde los sectores más conservadores del país, especialmente de comentaristas y figuras ligadas al movimiento MAGA (Make America Great Again) y defensores de las redadas del ICE.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes arremetiendo contra el puertorriqueño.

Entre uno de los mensajes más virales lo tildó de "un marxista demoníaco" que, según sus críticos, no representa en absoluto los valores del fútbol americano.

Por otro lado, el cineasta conservador Robby Starbuck cuestionó en X (antes Twitter): "¿De verdad este tipo representa al fútbol americano para alguien? Esto no es música, es poner en el escenario a alguien que odia a Trump y al movimiento MAGA”.

El podcaster Benny Johnson se sumó al ataque enumerando los motivos de rechazo: “Odia a Trump, es anti-ICE, no canta en inglés”.

La polémica se intensificó al recordar que el artista recientemente expresó que evitaría presentarse en territorio continental de EE. UU. por temor a redadas de ICE en sus conciertos.

Sin embargo, no todos se tomaron la polémica con tanta seriedad. El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió con ironía a las críticas, dejando claro el alcance global del boricua: "Benny (Johnson), cálmate, todos sabemos que escuchas a Bad Bunny".

A pesar de eso, la NFL ha elegido a una máquina de hacer hits. Bad Bunny no solo fue el tercer músico más escuchado en Spotify en 2024, sino que su álbum de 2022 es el más reproducido en la historia de la plataforma.



