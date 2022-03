Residente lanza un tema sobre la colonización, 'This is Not America'

El galardonado rapero y compositor puertorriqueño Residente estrenó este jueves su primer sencillo oficial en más de un año y medio, "This is Not America", que en compañía de las gemelas francocubanas Ibeyi aborda la historia de la colonización y la esclavitud.

"This is Not America" comparte el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son una e insta a "no separarse y crear una evolución para la unidad", según el comunicado de la compañía Sony Music.



Con este tema y su video, Residente transmite su opinión y dolor por lo que considera es la división continental social entre América del Norte y del Sur por parte de Estados Unidos.



El video, dirigido por el director francés Gregory Ohrel, mezcla de forma simbólica distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global y colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas del primer mundo.



Acompañan a Residente en esta nueva producción las gemelas Ibeyi: Naomi Díaz en la percusión y Lisa-Kaindé en los coros.

"This Is Not America" está relacionado con un proyecto de hace tres años de Residente con profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York.



Los expertos estudiaron las ondas cerebrales del cantante junto con los patrones cerebrales de gusanos, ratones, monos y moscas, entre otros, con el fin de crear frecuencias musicales que se convertirían en ritmos.



Para esta canción, Residente usó sus propias ondas cerebrales y las de gusanos para desarrollar ondas enfáticas de electrónica mezcladas con su rap, la voz de Ibeyi y la percusión puertorriqueña.



El nuevo tema de René Pérez Joglar, nombre de pila de Residente, llega poco después de que el artista diera mucho que hablar tras publicar una dura "tiraera" contra el colombiano J Balvin, al que llamó "cobarde" y "racista".

