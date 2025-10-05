Show - 05/10/25 - 05:53 PM
Revelan artistas, tandas y secretos de la Teletón 20-30
El presidente de la Teletón 20-30, Carlos Tarragó, se refirió al tema de los artistas, la percepción de que no traen a famosos con peso y los cambios que han hecho para realizarlo en la arena Roberto Durán.
El presidente de la Teletón 20-30, Carlos Tarragó, adelantó las sorpresas que traen en materias de artistas, además, contó el motivo por el que ya no se trae a famosos de gran envergadura y los cambios que tendrá este evento en su edición número 40.
La Teletón que este año busca donar equipos tecnológicos de alta gama para mejorar la atención a recién nacidos en la Sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, prepara un gran show, todo debido a que en esta ocasión se mudarán a la arena Roberto Durán.
Uno de los cuestionamientos hacia la Teletón está relacionado a la poca participación de artistas reconocidos, a lo que Tarragó explicó lo complicado que resulta cuadrar con ellos, más que todo porque sus presentaciones se hacen de manera gratuita y no se le paga absolutamente nada.
"Es sumamente complicado traer artistas de gran renombre internacional y que quieran cantar en diciembre. No es fácil traer a artistas, el año pasado se presentaron famosos de la talla de Rubén Blades con su orquesta, vino De la Ghetto, eso costaría un montón. Es una logística muy complicada", inidicó diciendo.
Agrega que hay muchos que se confirman hasta una semana antes del evento, incluso ya cuadrados, les ha tocado resolver percances de última hora, debido a que si les sale un concierto, ellos van a preferir hacer su show porque eso sí se lo están pagando.
¿Quiénes vienen este año?
"Hay muchos buenos artistas que ya nos han confirmado, te puedo adelantar primicias. Viene Lennox de Zion y Lennox estará una artista venezolana llamada Corina Smith y el "Ángel de la salsa" Erick Franchesky, esto les va a encantar", adelantó. No contó todos, pero vienen sorpresas.
Obviamente la tanda urbana, también dice presente, porque la intención es llegarle a la juventud. Indican que la Teletón es un show para que le llegue a todos, sin importar las costumbres o gustos.
¿Habrá cambios en las tandas?
Con 39 años años encima, para este 2025 se prevén modificaciones, entre ellas una dirigida a la juventud con un concurso intercolegial que se llama "comparsa fest", en la que varios colegios van a batallar por cumplir el proyecto meta de la Teletón. A esto se le une las ya conocidas tanda infantil, la urbana, entre otras.
Otra idea que es una realidad, es que habrá un concurso de bandas independientes como si fuera los desfiles patrios. Para esta actividad ya se han confirmado unas siete agrupaciones, entre ellas la Centenario o Búho de Oro, así como unas nuevas, porque el teletón se debe al pueblo y quieren que el pueblo participe.
El presidente de la Teletón confesó durante la entrevista que, por muchos años ha intentado que René de Residente venga, pero no han coincidido por diferentes motivos y al final lamentablemente queda en nada.
Sobre la participación del año pasado Rubén Blades fue gracias a muchas cosas que se suscitaron, se le buscó, se reunieron con él, cantó casi una hora y 15 minutos y, muchos no se enteraron, pero "hasta dejó una donación, no lo hizo público, a lo mejor se moleste, pero es para que vean el compromiso de los artistas".
Respecto al artista que abre o cierra la actividad, todavía no lo mencionará, pero es factible que pueda ser un famoso nacional.
Culminó diciendo que le gustaría que viniera Sech y Boza, así como Farruko que anda dando vueltas por Panamá, pero todo dependerá de su agenda y compromisos ya adquiridos.
Además, como una adelanto novedoso, para el 2026 puede que se haga un evento mucho más grande, pero no reveló más detalles.