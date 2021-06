Reveló que tiene COVID-19

Tras sentirse mal, y realizarse su segunda prueba (la primera salió negativa), la expresentadora Estefanía Varela confesó que se contagió de COVID-19.

Y es que hace algunos días, la famosa expresó que pensaba que tenía el virus, pues había estado en contacto con un allegado a ella que se contagió, por lo que al instante tomó sus precauciones, se encerró y se realizó su PCR, saliendo negativo, pero pasado unas horas empezó a presentar otros síntomas, hasta perder el olfato, por lo que decidió hacerse otra prueba saliendo positiva.

“Comencé a tener síntomas, dije tu prueba salió negativa… es un resfriado, me dio una rompe hueso muy feo, desde ante de ayer no tengo olfato, y dijo qué… y lo del olfato es lo que me empezó a preocupar, y dije hay que hacer otra prueba… y el man (el especialista) me dijo amiga tienes COVID”, expresó Varela en su cuenta de Instagram.

Tras confirmar lo que temía, dijo que ha tratado de mantenerse con calma, y destacó que ha presentado síntomas como escalofríos, pérdida del gusto y olfato.

"No me dio tan fuerte, he podido manejar todo en casa. Solo digo que tengan mucho cuidado, pues eso de salir negativa, y luego si… no confíes al 100% ".

Insto a no bajar la guardia, y no pensar que, porque salió la prueba negativa, significa completamente que no lo tengas.

“Por ahora ya le dije al Minsa, no tengo olfato, las cosas no me saben, estoy tratando las cosas con humor… quería contar para que tengan cuidado, aunque hayas salido negativo, el virus está afuera, aunque estés vacunado… sigan con muchísimo cuidado, todavía esto es muy real”, manifestó.