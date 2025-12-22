Show - 22/12/25 - 10:34 AM

Muere James Ransone, actor de 'It: Capítulo Dos', a los 46 años

Ransone interpretó a Chester «Ziggy» Sabotka, un trabajador portuario convertido en delincuente de poca monta, en 12 episodios de la segunda temporada de «The Wire», recuerda «Variety».

 

Por: Redacción Internacional / EFE -

James Ransone, actor estadounidense que interpretó al personaje de Ziggy Sobotka en la serie «The Wire» y a Eddie Kaspbrak en «It: Capítulo Dos», murió el pasado viernes, al parecer, ahorcado, según el parte emitido por el Médico Forense del Condado de Los Ángeles que recogen este lunes medios especializados. 

El actor, nacido en la ciudad de Baltimore, tenía 46 años y las causas de su aparente suicidio están todavía en proceso de investigación.

Una intensa carrera en series

Ransone interpretó a Chester «Ziggy» Sabotka, un trabajador portuario convertido en delincuente de poca monta, en 12 episodios de la segunda temporada de «The Wire», recuerda «Variety». 

Cinco años después, protagonizó junto a Alexander Skarsgård «Generation Kill». Interpretó al cabo que en la vida real se llama Josh Ray Person en los siete episodios de la miniserie de HBO, que seguía a un reportero de la revista Rolling Stone integrado en el Primer Regimiento de Reconocimiento de Marines.

En 2019, Ransone interpretó la versión adulta del apacible conductor de limusina Eddie Kaspbrak, nacido en Derry, en «It: Capítulo Dos». 

También participó en films recientes como «Black Phone 2», «V/H/S/85», «Small Engine Repair» y «What We Found», y en el formato televisivo en «Poker Face», «Seal Team», «50 States of Fright» y «The First».

Te puede interesar

Muere James Ransone, actor de 'It: Capítulo Dos', a los 46 años

Muere James Ransone, actor de 'It: Capítulo Dos', a los 46 años

 Diciembre 22, 2025
Wiz Khalifa fue condenado a nueve meses de prisión por andar fumar hierba

Wiz Khalifa fue condenado a nueve meses de prisión por andar fumar hierba

 Diciembre 22, 2025
Shakira agota shows en el Salvador; Bukele celebra que son los más seguros

Shakira agota shows en el Salvador; Bukele celebra que son los más seguros

 Diciembre 22, 2025
Italy Mora: ‘Cosmo Beauty Icon’, además de entrar al ‘top 5’

Italy Mora: ‘Cosmo Beauty Icon’, además de entrar al ‘top 5’

 Diciembre 22, 2025
Mamdani jurará su cargo como alcalde de Nueva York el 1 de enero

Mamdani jurará su cargo como alcalde de Nueva York el 1 de enero

 Diciembre 21, 2025

Ransone nació en Baltimore en 1979. Estudió en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson, Maryland, de 1993 a 1997. Su gran oportunidad llegó coprotagonizando el drama adolescente de 2002 «Ken Park», y un año después, consiguió su papel en «The Wire», según «Variety».

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!