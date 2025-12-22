Show - 22/12/25 - 10:15 AM

Wiz Khalifa fue condenado a nueve meses de prisión por andar fumar hierba

El cannabis en Rumania es considerado como una "droga de riesgo", por lo que su posesión se castiga con hasta diez años de prisión.

 

Por: Redacción / Web -

El famoso rapero Cameron Jibril Thomaz, mejor conocido en la industria musical como Wiz Khalifa fue condenado a pagar nueve meses de prisión por posesión de drogas durante un festival de música.

El Tribunal de Apelación de Constanta, Estados Undiso, dictó la sentencia contra el artista tras revocar la decisión anterior del tribunal de primera instancia en la que solamente lo multaron con 830 dólares.

Para julio de 2024, el intérprete de ‘Black and Yellow’ fue detenido por portar y fumar marihuana mientras estaba en el escenario del ‘Beach, Please!’ en Rumania.

En el evento que tenía como cabeza a la estrella de rap, en la localidad rumana de Costinesti, en la orilla del mar Negro, Khalifa fue detenido con la droga el domingo 14 de julio por la mañana.

Según detalló la Fiscalía de Rumania: “Durante una actuación en un festival de música celebrado en el balneario de Costinesti, se encontró que el acusado poseía más de 18 gramos de cannabis y consumía (en el escenario) otra cantidad [...] en forma de un cigarrillo hecho a mano".

Por su parte, el artista tomó sus redes sociales para hablar sobre la detención y posterior liberación asegurando que había sido “tratado con respeto” por las autoridades locales y que no quiso “faltar al respeto a Rumania al encender (el porro) en el escenario”.

