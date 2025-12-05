Show - 05/12/25 - 09:30 AM

Richard Gere: "Trump se comporta como niño, tiene problemas de impulso"

Gere, protagonista de ‘Pretty Woman’, aseguró que Trump es un presidente al que se le dificulta el manejo de la ira y muestra un comportamiento infantil.

 

Por: Guadalajara / EFE -

El actor estadounidense Richard Gere criticó duramente al presidente de su país, Donald Trump, y aseguró que la situación política y económica en el mundo obliga a pensar en quiénes se están eligiendo como líderes, durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el oeste de México.

“Como americano estoy profundamente avergonzado del presidente que tenemos (…) Tenemos malos líderes, asegurémonos de no hacerlo de nuevo, de no permitir que los tipos malos sean nuestros representantes en el mundo”, expresó.

Durante una charla con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, como parte del programa FIL Pensamiento, Gere aplaudió a la presidenta mexicana, Claudia Sheimbaum, por “cómo es capaz además de lidiar con este hombre”, en referencia a Trump.

El actor y productor mostró su faceta como activista medioambiental en una charla con los asistentes a la FIL de Guadalajara, la mayor feria editorial del mundo en español, que se desarrolla en esta ciudad mexicana.

Las crítica a líderes mundiales problemáticos

Gere, protagonista de ‘Pretty Woman’, aseguró que Trump es un presidente al que se le dificulta el manejo de la ira y muestra un comportamiento infantil.

“Claramente, este presidente no es ser humano maduro, no es alguien que tiene inteligencia emocional y que se comporta como niño. Tiene que tratarlo como niño que tiene problemas de control de impulsos y es lo que hay que cambiar porque el enojo no nos lleva a ningún lugar”, declaró.

Asimismo, el intérprete afirmó que el mundo no solo tiene a “malos jugadores” como Trump sino también al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quienes – aseguró- han acumulado mucho poder a pesar de estar del lado equivocado de la historia.

“Ellos están en el lado incorrecto de la historia, del lado incorrecto del presente y también del futuro y es una desafío para todos levantarnos y ser responsables (ante lo que hacen) no desde el odio o la furia sino desde la sabiduría y la compasión”, subrayó.

El legado de Gere

Gere, de 76 años, fue una de las figuras más esperadas de la feria, ya que cientos de personas hicieron fila durante horas para entrar a un auditorio Juan Rulfo cuyo aforo, aunque fue ampliado, solo pudo recibir a unas mil personas.

El actor conocido por películas como ‘Chicago’ se ha involucrado en proyectos en el Tíbet, por la defensa del medioambiente, el trabajo humanitario y la espiritualidad que lo han llevado a estar de cerca con el Dalai Lama.

Por último, contó que, mediante su fundación, trabaja con comunidades costeras en el poblado de Xala, Jalisco con proyectos medioambientales para que sus pobladores protejan y conserven sus territorios.

Este viernes, Gere sostendrá una charla en la cineteca de la ciudad mexicana tras la proyección del documental ‘Wisdom of happiness’, del que ha sido productor.

