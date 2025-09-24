Show - 24/9/25 - 09:51 AM
Rinden homenaje Festival Nacional de la Mejorana 2025
Un despliegue de buena música y rumba fue lo que demostraron varios artistas del patio en el marco del Festival Nacional de la Mejorana 2025, con el lanzamiento de la canción “Pa’ que siga mi fiesta”, un proyecto musical que reúne a reconocidos intérpretes del género típico panameño para rendir homenaje a ese prestigioso evento.
Bajo la dirección del acordeonista y empresario folclórico Ronald Bravo, y con el respaldo del programa Hecho en Panamá, más de siete artistas se unieron en una producción que rinde homenaje a las raíces santeñas y enaltece la riqueza cultural de este pintoresco pueblo.
La obra incluye las voces de Alejandro Torres, Jhonathan Chávez, Orlando Ortiz, Darío Pitti, Elvia Muñoz y Celsito Quintero Jr., quien además participó en la interpretación del bajo y la guitarra, así como en la producción musical.
El acordeón estuvo a cargo de Ronald Bravo, Maykol Cárdenas y Víctor Bernal, mientras que en la percusión intervinieron Jayson Ortiz (timbal y batería) y Romel Calderón (caja, tambor, congas y churuca).
Las salomas y gritos, sello del folclore panameño, fueron interpretados por el talentoso Grismaldo Pérez, aportando autenticidad a esta pieza musical. La grabación, edición, mezcla y masterización fueron realizadas en JD Studios.
Este proyecto de homenajes a Guararé nació en 2014, cuando Bravo presentó el tema “Parranda en Guararé”, interpretado también por destacados exponentes del típico panameño. Con la llegada de la pandemia, la iniciativa fue suspendida, pero en 2025 Bravo decidió retomarla con más fuerza, en colaboración con Hecho en Panamá.
“Siempre quise rendirle honor a Guararé, tierra donde me crié y que amo profundamente. Esta es una oportunidad para seguir exaltando nuestras costumbres guarareñas, y lo seguiré haciendo con orgullo”, expresó Ronald Bravo.
Por su parte, Celsito Quintero Jr. manifestó su satisfacción de ser parte de esta producción que busca preservar las tradiciones: Es una pieza hecha con amor al pueblo. Representa el sentir noble por las costumbres que he vivido desde niño con orgullo en mi querido Guararé, perla de nuestra provincia santeña”.
El videoclip oficial, grabado en escenarios emblemáticos del pueblo guarareño, estuvo bajo la producción de Ducam Pro y la dirección de Julián Siza, quienes lograron capturar la esencia y el colorido de una de las celebraciones folclóricas más importantes del país.
“Pa’ que siga mi fiesta” se perfila como uno de los temas más sonados durante el Festival Nacional de la Mejorana 2025, proyectándose como un nuevo himno que une música, tradición y orgullo panameño.
