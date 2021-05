Rosa Iveth, enfocada en proyectos personales

Entre proyectos personales y trabajando para diferentes marcas, se encuentra la ex Señorita Panamá, Rosa Iveth Montezuma.

De acuerdo con Rosa, durante este tiempo ha estado haciendo lo suyo, trabajar para algunas marcas reconocidas y organizando proyectos a futuro.

“He hecho de todo un poco, trabajando en marca, proyectos personales, y proyectos futuros, que hay que esperar para concretar”, dijo exmiss a “Crítica”.

Por otro lado, destacó que, durante este tiempo de pandemia, la cuarentena le sirvió para retomar aquellas ideas y proyectos que había postergado. Además, de realizar actividades que no hacía antes.

“A todos nos ha tocado difícil, no solo económica o lejos de la familia, sino de la incertidumbre, Yo me mantuve en calma, bastante tranquila. No me afectó tanto el encierro. De hecho, fue una oportunidad para empezar hacer cosas que no hacía antes, tuve más tiempo para mí, para implementar ideas que tenía y que había postergado, creo que ese momento fue bastante oportuno para poder iniciar”, manifestó la Señorita Panamá 2018.

Por otro lado, habló de la campaña “Body Positivity”, de la cual estuvo participando. La misma busca incentivar el amor propio.

“Con esto (campaña) no estamos normalizando si ser gordo o estar flaco está bien. Mi contextura física no es igual a los demás, y que la otra persona me tiene que insultar por cómo me veo”, expresó Rosa a este medio.