Rosalía se vuelve Jesucristo y enfrenta multa de miles por hacer desorden

La cantante Rosalía ha sido criticada por hacerse un cambio de look y dar a entender que es Jesucristo.

Sin embargo, esto no es todo, pues tras anunciar a través de un directo en TikTok que, tendría "una sorpresa" muy especial en la madrileña Plaza de Callao en España la situación se descontroló, porque miles de personas colapsaron el lugar.

Su aparición y persecución por decenas de fans y escoltada por la Policía, desataba la locura, obligando a la catalana a alterar sus planes iniciales y a refugiarse en un hotel.

Hasta ahí todo normal, si no fuera porque el Ayuntamiento de Madrid en España no había autorizado eso.

Ahora las autoridades están analizando el hecho y una multa de hasta 600.000 euros si se demuestra que no siguió los trámites reglamentarios para paralizar la vida del centro de Madrid con el anuncio de la publicación de su nuevo disco.

La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado a la prensa que están recabando información porque "no parece" que Rosalía tuviera "autorización expresa" anoche para su 'performance' en la plaza de Callao.

Respecto a una posible sanción, ha expresado que "habrá que determinar su gravedad.