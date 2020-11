Rubén Blades acumula una fortuna de 10 millones de dólares

El actor y cantante Rubén Blades tiene una fortuna de 10 millones de dólares, de acuerdo con cálculos del portal Celebrity Net Worth.

El salsero que es considerado un ícono musical en Panamá y en todos los países de América Latina, aumentó su riqueza esto tras producir una serie de canciones de éxitos que luego aparecieron en películas.

Sus primeros trabajos en la industria de la música incluyen una colaboración con Pete Rodríguez, produciendo éxitos como ‘Descarga Caliente’ y ‘De Panamá a New York’.

También ha trabajado con numerosos artistas premiados, como Ray Barreto, Larry Harlow y Willie Colón. Con este último, Blades produjo varios álbumes, incluido ‘Siembra’, que se convirtió en el álbum de salsa más vendido de la historia.

Su gran éxito, Pablo Pueblo (1977) se convirtió más tarde en una canción de campaña no oficial cuando se postuló para la presidencia de Panamá.

Blades actuó en varias películas como ‘The Last Fight’, ‘Mo’ Better Blues’, ‘Predator 2’, ‘Safe House’ y ‘Once Upon a Time in Mexico’.

Recientemente ha participado en la serie "Fear the Walking Dead", lo que ha causado que le vaya muy bien en sus finanzas.