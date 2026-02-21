Rubén Blades felicita a Nando Boom y anuncia estreno de "Un Día Especial"

La farándula musical panameña está de fiesta. El reconocido cantautor y "Poeta de la Salsa", Rubén Blades, alzó la voz con orgullo patrio para felicitar a su colega Nando Boom, tras alzarse con un importante reconocimiento en los Premios Lo Nuestro por Mejor Canción Dembow.

​Panamá: La verdadera cuna del dembow

​“¡Y no era para menos!”, dejó claro Blades en un mensaje cargado de respeto y memoria histórica. El intérprete de "Pedro Navaja" subrayó que Nando Boom es el originador de un estilo cien por ciento panameño, piedra angular del dembow y pilar fundador del ritmo que posteriormente daría forma al reguetón a nivel mundial.

​Este crédito, según Blades, finalmente empieza a ser reconocido internacionalmente tras décadas de labor musical ininterrumpida por parte del artista colonense. El galardón fue compartido con la estrella dominicana Natti Natasha, quien también recibió felicitaciones en una noche que brilló por el talento caribeño. Sin embargo, el mensaje fue contundente: Panamá marcó territorio y reclamó su legado como pionero del género urbano.

​Colaboración inédita: "Un Día Especial"

​Como "cereza del pastel", Rubén Blades reveló una noticia que ha paralizado las redes sociales: una colaboración inédita con Nando Boom titulada "Un Día Especial". Blades anticipó que espera presentar este proyecto muy pronto al público, una unión que promete hacer historia al fusionar la lírica de la salsa con la esencia del reggae en español.

​“¡Enhorabuena, Nando Boom!”, cerró Blades, enviándole un abrazo fraternal en esta fecha que queda grabada en la historia de la música panameña. El dembow tiene raíz, nombre y bandera; y esta vez, el aplauso del mundo —y del más grande de la salsa— llegó fuerte y claro.