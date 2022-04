Sandra Sandoval repartió mochilas y uniformes

¡Lo hizo otra vez! La cantante Sandra Sandoval volvió a dar a los que más lo necesitan, se fue a Alto Nuevo Limón, en Capira, para repartir uniformes, útiles escolares y mochilas a los niños de esa comunidad, así lo dejó saber en su cuenta de Instagram.

Con un video, donde una maestra habla sobre los problemas que enfrentan los estudiantes, Sandra agradeció a todas las personas que la apoyaron para esta buena causa.

“Hoy tengo que agradecer a muchas personas por hacer posible esta donación en Alto Nuevo Limón de Capira. Gracias a mis amigas que nunca me dicen que no, Celima, Roxana, Francia, Eva, y estoy segura que si les hubiera pedido a mis seguidores también me hubieran ayudado. DIOS los BENDIGA”, comentó la artista.

Sus seguidores la felicitaron y la motivaron a seguir haciendo sus buenas obras.

