¿Se casa el Maleante Caro? Rumores indican que tiene su gyal

En las últimas horas ha circulado que el cantante Yemil, detenido en la cárcel de La Mega Joya, se casará dentro de unas semanas en una ceremonia de bodas múltiples. 

Afirman que el "Maleante Caro" tiene una novia que se tatuó su nombre y, ahora el siguiente paso es legalizar su unión.

Indican que Yemil lleva rato pidiendo que le permitan recibir visitas conyugales, pero esto solo se permite cuando están casados o mantengan una unión de hecho de más de cinco años. 

Según se ha dicho, el próximo  6 de noviembre serán las bodas múltiples en La Mega Joya y aunque Yemil sigue tras los barrotes, ahora podría tener un anillo de bodas para rehacer su vida. 

