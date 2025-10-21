Show - 21/10/25 - 09:14 AM

¡Se lo van a tener que mamar! Doralis defiende sus licras en los bailes

Además, en su intervención, recalcó que la tela es gruesa, no transparente, y perfecta para cantar, entrenar o moverse con libertad.

 

Por: Redacción / Web -

La expresentadora y cantante Doralis Mela no se quedó callada y le responde a los críticos de sus llamativas licras que ha estado utilizando en sus recientes bailes. 

El fin de semana se difundió otro video de sus presentaciones en tarima y a un grupo no le agradó para nada la forma en la que se le marcaba la ropa. 

Al ver la situación, Doralis aseguró que las usa porque le encantan, son cómodas y no tiene que darle explicaciones a nadie.


“Hay gente atacada por mi licra de Temu, que compré un montón y se la van a tener que aguantar”, dijo entre risas, mostrando el atuendo que usó durante su show.

 Además, en su intervención, recalcó que la tela es gruesa, no transparente, y perfecta para cantar, entrenar o moverse con libertad. 

 

 

Te puede interesar

María Antonieta dejará de ser la "Chilindrina" luego de 50 años

María Antonieta dejará de ser la "Chilindrina" luego de 50 años

 Octubre 21, 2025
¡Pegado en Honduras! Barbel encantó a la gente y recibió mucho apoyo

¡Pegado en Honduras! Barbel encantó a la gente y recibió mucho apoyo

 Octubre 21, 2025
¡Se lo van a tener que mamar! Doralis defiende sus licras en los bailes

¡Se lo van a tener que mamar! Doralis defiende sus licras en los bailes

 Octubre 21, 2025
Talenpro 2025: Homenaje a Emilio Estefan y desborde de mucho talento

Talenpro 2025: Homenaje a Emilio Estefan y desborde de mucho talento

 Octubre 20, 2025
Ojani, ex de JLo, le da su pa'trás: “El problema no somos nosotros, eres tú"

Ojani, ex de JLo, le da su pa'trás: “El problema no somos nosotros, eres tú"

 Octubre 20, 2025

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas