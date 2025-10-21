¡Se lo van a tener que mamar! Doralis defiende sus licras en los bailes

La expresentadora y cantante Doralis Mela no se quedó callada y le responde a los críticos de sus llamativas licras que ha estado utilizando en sus recientes bailes.

El fin de semana se difundió otro video de sus presentaciones en tarima y a un grupo no le agradó para nada la forma en la que se le marcaba la ropa.



Al ver la situación, Doralis aseguró que las usa porque le encantan, son cómodas y no tiene que darle explicaciones a nadie.



“Hay gente atacada por mi licra de Temu, que compré un montón y se la van a tener que aguantar”, dijo entre risas, mostrando el atuendo que usó durante su show.

Además, en su intervención, recalcó que la tela es gruesa, no transparente, y perfecta para cantar, entrenar o moverse con libertad.