¿Se va? Fans de la One Two no quieren que deje la televisión

La conocida One Two tiene las redes activadas luego de hacer varias publicaciones en sus redes sociales, que dan a parecer su próxima salida de la televisión de manera definitva.

“Mi tiempo en la televisión ha terminado, el amor propio y mi búsqueda de nuevas oportunidades son mi motivación. Nunca te quedes en un lugar donde ya no te quieren”, fue parte del mensaje que colgó el famoso en sus redes.

Estas publicaciones surgieron luego que el conocido Franklyn Robinson se presentara como invitado en la mañana de ayer y muchas personas mencionaran que sería una gran opción para ser la nueva cara de Tu Mañana.

"No te vayas One Two", "La One Two le pone sus sazón", "No quiero que te vayas, ese programa es todo contigo", "Te amamos, eres única One Two", "No queremos a más nadie, la One Two es la mejor", eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Hasta el momento no se ha confirmado nada y este querido personaje de la televisión panameña se mantiene.