Sech le da gracias a Dios y al público por llevarlo hasta los Billboards

El cantante Sech se prepara con todo para su presentación que realizará mañana en los Premios Billboards 2020, pero antes de esto el famoso afirmó que está orgulloso de ser panameño, de lo que ha logrado y Dios le ha dado.

Sech es uno de los artistas que participará de las presentaciones en los Premios Billboard de la Música Latina y que se encuentra como finalista en siete categorías “Artista del Año Debut”, “Hot Latin Song” Canción del Año” con la canción de “Otro Trago” en la que también participan Darell, Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA,“ Canción del Año”, “Streaming,Hot Latin Song”, “Colaboración Vocal del Año”, “Hot Latin Song, Canción del Año”,” Canción “Latin Rhythm” del Año” y Álbum “Latin Rhythm” del Año” con “Sueños“.

Hoy el artista quién es el responsable del éxito del tema “Relación” ensayó para lo que será su presentación por primera vez en los premios para luego responder preguntas por zoom a los medios acreditados para cubrir ensayos.

¿Cómo te sientes con ser finalista en esta premiación?

La verdad que me siento muy contento, agradecido con Dios por todas estas bendiciones que me ha dado, 7 nominaciones, primera vez en los Billboard… ya tu sabes, me siento bien contento en verdad.