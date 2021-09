Sech promociona a Panamá como destino turístico

El cantante panameño Carlos Isaías Morales, conocido en el mundo artístico como Sech, lleva con gran orgullo en su pecho el nombre de su país, y es por eso que en esta ocasión promociona a Panamá como destino turístico.

“El Peluche”, quien se encuentra en su gira “42”, concedió una entrevista a "The World Made Local", un proyecto global de Condé Nast Traveler en las siete ediciones internacionales, que da voz a 100 personas en 100 países para descubrir por qué su propio territorio debería ser tu próximo destino.

Sech, como todo panameño, alabó las maravillas de su país, destacando lugares turísticos, restaurantes populares y las comidas.

Morales, quien está en su mejor momento artístico, llevando su música a los primeros lugares a nivel internacional, confesó que entres sus lugares favoritos del país está Bocas del Toro.

“Bocas del Toro, que es bastante famoso. O las islas de San Blas. El agua es cristalina y el océano parece una piscina. También me gusta Veraguas, por sus ríos, piscinas naturales y cascadas. Es bellísimo”, expresó el artista.

En tanto, señaló que las mejores vistas están en El Valle de Antón “tiene montañas, ríos y se ve toda la ciudad desde ahí. Está a dos horas de la ciudad”.

Al ser preguntado, si un amigo te llega a visitar durante 24 horas, ¿qué haráis? “Comeríamos huevos y tortitas e iríamos al Café Durán. En mi barrio, Río Abajo, es dónde está la mejor comida. El mejor restaurante se llama Fanso y sirve una mezcla de comida panameña y jamaicana. Su sopa de pollo (sancocho) es mágica; y el arroz con coco y los frijoles son fuego. Me encantan”, dijo.

Por otro lado, dejó claro que mucho de lo que está pasando en el género del reguetón empezó en Panamá, por lo que quiere seguir siendo parte de ello y ayudar a que crezca la industria”.

¿Qué música capta la esencia de Panamá? “El General y Nando Boom. El primer reggae en español surgió en Panamá, así que hay que conocerlos”, afirmó.

Por otra parte, Sech manifestó que lo que más le emociona de Panamá es que estamos creciendo en el mundo de los deportes, la cultura por las zapatillas está creciendo.

“Que la cultura de las zapatillas está creciendo. Me gusta tanto que tengo mi propia tienda llamada El Bloke. Pero lo veo en la calle... hay un gran grupo en WhatsApp que viaja a los Estados Unidos solo para comprar zapatillas. Está también el Sneaker Con y se celebra en Panamá. Como país también estamos creciendo en el mundo de los deportes y tenemos lo que ya parecen miles de futbolistas. Me encanta. Me gustaría que esto siguiese adelante para que hayan futbolistas en el Real Madrid o el Barcelona. Sería un sueño cumplido”, sentenció.