Seguidores de Jacky aseguran que está ‘soltera por no se ha casado’

Después de publicar una fotografía con el pie de foto "Totalmente Libre... Totalmente Feliz... Totalmente Satisfecha... Totalmente Soltera", los mensajes le llovieron como confeti a Jacky Guzmán.

Y es que sus seguidores se peguntaban si ya terminó la relación con el productor Dímelo Flow, por el hecho de poner que está totalmente soltera. Sin embargo otros le aconsejaron a la expresentadora que mejor deje de ventilar si está en una relación o está soltera.

Publicidad

Aunque para muchos, Jackita tiene toda la razón y el derecho de decir que está soltera, pues ante las leyes y ante Dios es una mujer soltera, porque todavía no se ha casado. “Señores existe dos cosas, o estas casado o estas soltero, y que ella diga que está soltera no quiere decir que no tenga novio”; “Dice Soltera, porque NO se ha casado. O eres Casada o Soltera”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Contenido Premium: 0