Sheldry insta a nunca perder la fe

La modelo y empresaria panameña Sheldry Sáez insta a sus seguidores a nunca perder la fe en Dios, aunque haya momentos malos.

Sáez mencionó a sus seguidores que al mudarse a la ciudad perdió la costumbre, de ir a misa y procesiones, lo que la hizo sentir culpable, pero posteriormente se dio cuenta de que Dios está presente en todo momento.

“La verdad es que con el tiempo iba menos a misa, estaba acostumbrada a hacerlo con mi mamá y cuando me mudé a la ciudad perdí la costumbre. Me sentía culpable porque no quería alejarme de Dios, tener a Dios cerca siempre ha sido una motivación para CONFIAR Y PERSEVERAR; sin embargo, con el tiempo sentí que Dios seguía presente independientemente del lugar donde estaba”, expresó la chitreana en su mensaje de Pascua de Resurrección.

Manifestó que es reconfortante saber que hay un ser supremo que cuida de nosotros, por lo que pidió nunca perder la fe.

“Sentir que hay un Ser Superior que nos cuida, que escucha nuestras peticiones y que intercede por nosotros cuando las cosas se salen de nuestro control es esperanzador, se siente a descanso, a alivio y alimenta el optimismo. Los resultados de tener fe son extraordinarios ¡Que sobre todas las cosas nunca perdamos la FE!”, expresó la también escritora.

La empresaria señaló que viene de una familia muy católica, “yendo a la iglesia todos los domingos. Leí la palabra muchos domingos de secundaria, fui angelito y Virgen María en Semana Santa y también caminé muchas procesiones”.