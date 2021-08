Sin importarle las críticas, va por sus bubis

Las críticas le han llovido como confeti a Dundunzua después dar a conocer que viajara a Colombia para someterse a una cirugía de implante de senos.

Según Dundunzua, tener pocos senos es un problema que ha querido solucionar desde hace mucho tiempo, y ahora que le llega la oportunidad con los planes todo incluído, no la desaprovechará. "Venimos dura, ujum. Miren, en realidad 'toy bien feliz, porque hay algo que yo siempre he querido, que es solucionar un problema que yo tengo que es con (señala sus senos). Y bueno, se me ha hecho realidad, le voy a dar duro", expresó la colonense al revelar en sus redes su decisión de pasar por el quirófano.

Para los cibernautas, a Dundunzua le cayó la saliva que escupió hacia arriba, pues fue una de las que criticó a una mujer que falleció por modificar su cuerpo. "Ahora sí es de Dios no estar conforme con el cuerpo que Dios le dió", "que no lleve la palabra, porque ella misma no practica lo que predica", "que la próxima vez cuide su lengua y no escupa para arriba", fueron algunos de los mensajes que dejaron cibernautas en las redes.

Ante las críticas, la colonensa, que salvó de la muerte a Rangulio, quien estaba a punto de lanzarse de una de las salas del hospital Manuel Amador Guerrero, al dejarle saber que Cristo lo amaba, dejó saber que las críticas la tienen sin cuidado, después que ella se sienta bien, no le importa con los demás.