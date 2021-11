Sin miedo al qué dirán, revela que es bisexual

Samuel Jaén, el ex Calle 7, se cansó de las indirectas, y mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, reveló lo que muchos querían confirmar.

Tratando de desahogarse de la mejor manera, sin faltarle el respeto a su ex, Nikeisha Sánchez, Sam detalló cómo inició su relación con la también excompetidora, la cual describió que era sexual. “Lastimosamente así era, una relación muy corta, fue de puro sexo lastimosamente, no fue por mi, fue por la muchacha que comenzamos a conversar, y el punto era que ella quería llegar a mi, porque todo el mundo quería probar a Samuel Jaén...”, detalló Sam en su en vivo.

Según Sam, cuando ya se estaba destapando el tamal de que ellos tenían algo, tras Nikeisha publicar una foto de ellos en su apartamento, él le dijo que ya la relación se estaba poniendo más intensa, que qué iba a suceder, porque él tenía que confesarle algo, un detalle de su vida que lo sabe su mamá y su hermano que lo apoyan, y las mujeres con las que ha salido, es bisexual.

“Yo le dejé claro a la muchacha que yo soy un hombre bisexual, he tenido experiencias con hombres, que yo creo que eso es lo que el mundo entero quería saber, el tapado que todas las páginas de bochinche querían descubrir, que querían que saliera, y también es como el camino al que ella me ha llevado con todas las indirectas, con todas las cosas que ha comentado en la páginas de bochinche...”, reveló el ex Calle 7, quien reafirmó que él le fue claro a su ex contándole hasta de la última experiencia que tuvo con un hombre, y ella aceptó seguir la relación de esta manera.

Tras las declaraciones de Samuel Jaén, Nickeisha no se quedó callada, y mediante unas historias de Instagram, manifestó que ella no sabía de la orientación sexual de Sam, porque de haberlo sabido, jamás hubiese aceptado tener una relación con él, ya que ella es completamente heterosexual y le gusta el hombre 100% hetero y no un 50%. “Me alegra mucho que agarrara todo esto de excusa para aceptar por fin su orientación sexual, libertad y paz”.