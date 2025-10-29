Show - 29/10/25 - 12:00 AM

Solicita eliminar publicación falsa

Rosa Iveth Montezuma no se quedó callada y mediante sus historias de Instagram pidió al administrador de la cuenta @asiestanlascosas eliminar el contenido de su publicación en la que hace mención de su nombre, con información falsa.

“Señor Hugo Vera @verainfopty @asiestanlascosas Me llegó información de su página, la cual no sigo ni leo, donde usted hace un señalamiento totalmente falso sobre mi persona que vulnera mi honra e imagen y que rechazo categóricamente. Le solicito eliminar esa mentira y contenido de inmediato y proceder con una rectificación pública por las consecuencias que su publicación ya ha estada generando. De lo contrario me veré obligada a tomar acciones legales que usted como periodista o persona de medios sabe perfectamente las implicaciones y consecuencias legales que tendrá sino procede a eliminar semejante falsedad”, expresó la exmiss aclarando que no tiene nada que ver con el exdiputado Héctor Brands.

Montezuma, al igual que Nicolle Ferguson y otras personalidades de la farándula, fue mencionada y relacionada sentimentalmente con Brands en esta cuenta de Instagram, tras las investigaciones que mantiene el también exdirector de Pandeportes.

