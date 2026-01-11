Show - 11/1/26 - 02:54 PM

Srta. Panamá: "Mirna no fue abandonada y su elección fue legítima"

Detallan que en ningún momento la candidata estuvo abandonada, como aseguran en redes.

 

Por: Redacción / Web -

La Organización Señorita Panamá se defendió de las acusaciones en redes y desmiente  la información infundada que algunos fanáticos han difundido respecto a la participación de Mirna Caballini en el certamen Miss Universo 2025.

Al parecer, en redes ha circulado que el beldad se fue a su suerte y otros afirmaron que se movió sola en este concurso internacional.

"Nuestras candidatas son transportadas, en la mayoría de los casos, al Aeropuerto Internacional de Tocumen por un proveedor de servicios de limusinas y transporte ejecutivo. En el año 2025, dicho traslado fue realizado por la empresa Panamá Limousines Events, que utilizó dos automóviles para brindar el servicio", inició diciendo.

Agrega que cada candidata, al llegar al país sede, es recibida en el aeropuerto por personal de la Organización Miss Universo y trasladada por el comité local al hotel sede. "Mirna Caballini fue trasladada junto a otras candidatas, por lo que es absolutamente falso que haya tenido inconvenientes o que se haya movilizado sola".

Detallan que en ningún momento la candidata estuvo abandonada, como aseguran estas personas.

Además, todo el proceso de armado de maletas, coordinado por la Organización Señorita Panamá, se realizó en el hotel, que por más de una semana ofreció sus comodidades. 

Te puede interesar

Le darán calle al Apache Ness tras pagar la fianza de excarcelación

Le darán calle al Apache Ness tras pagar la fianza de excarcelación

 Enero 11, 2026
¡Iban gozando! Revelan los últimos minutos de vida de Jeyson Jiménez

¡Iban gozando! Revelan los últimos minutos de vida de Jeyson Jiménez

 Enero 11, 2026
Srta. Panamá: "Mirna no fue abandonada y su elección fue legítima"

Srta. Panamá: "Mirna no fue abandonada y su elección fue legítima"

 Enero 11, 2026
Arcángel dejó de consumir la hierba santa y cambió su vida: "Me siento mejor"

Arcángel dejó de consumir la hierba santa y cambió su vida: "Me siento mejor"

 Enero 11, 2026
Cantante Yeison Jiménez estaba en avioneta que se estrelló en Boyacá.

Cantante Yeison Jiménez estaba en avioneta que se estrelló en Boyacá.

 Enero 10, 2026

César Anel, afirmó que más de una decena de diseñadores nacionales e internacionales aportaron su trabajo, entre ellos: Maisson Murad, Lily Noguera, Eddy Armas, Daniel Cortina, Enger Luces, Jair Batista, José Díaz Jurado, entre otros.

El pasaje aéreo de la candidata Mirna Caballini fue gestionado por la Organización Señorita Panamá S.A.

Para finalizar, defienden la representación de Mirna Caballini, recalcando que fue legítima y nunca fue una designación. "Ella ostenta el título como reina titular de Miss Universe Panamá 2024, luego de la sucesión reglamentaria establecida. Nuestra Organización y la candidata continúan trabajando de la mano en completa armonía", puntualizaron.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas