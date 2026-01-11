Srta. Panamá: "Mirna no fue abandonada y su elección fue legítima"

La Organización Señorita Panamá se defendió de las acusaciones en redes y desmiente la información infundada que algunos fanáticos han difundido respecto a la participación de Mirna Caballini en el certamen Miss Universo 2025.

Al parecer, en redes ha circulado que el beldad se fue a su suerte y otros afirmaron que se movió sola en este concurso internacional.

"Nuestras candidatas son transportadas, en la mayoría de los casos, al Aeropuerto Internacional de Tocumen por un proveedor de servicios de limusinas y transporte ejecutivo. En el año 2025, dicho traslado fue realizado por la empresa Panamá Limousines Events, que utilizó dos automóviles para brindar el servicio", inició diciendo.

Agrega que cada candidata, al llegar al país sede, es recibida en el aeropuerto por personal de la Organización Miss Universo y trasladada por el comité local al hotel sede. "Mirna Caballini fue trasladada junto a otras candidatas, por lo que es absolutamente falso que haya tenido inconvenientes o que se haya movilizado sola".

Detallan que en ningún momento la candidata estuvo abandonada, como aseguran estas personas.

Además, todo el proceso de armado de maletas, coordinado por la Organización Señorita Panamá, se realizó en el hotel, que por más de una semana ofreció sus comodidades.

César Anel, afirmó que más de una decena de diseñadores nacionales e internacionales aportaron su trabajo, entre ellos: Maisson Murad, Lily Noguera, Eddy Armas, Daniel Cortina, Enger Luces, Jair Batista, José Díaz Jurado, entre otros.

El pasaje aéreo de la candidata Mirna Caballini fue gestionado por la Organización Señorita Panamá S.A.

Para finalizar, defienden la representación de Mirna Caballini, recalcando que fue legítima y nunca fue una designación. "Ella ostenta el título como reina titular de Miss Universe Panamá 2024, luego de la sucesión reglamentaria establecida. Nuestra Organización y la candidata continúan trabajando de la mano en completa armonía", puntualizaron.