Stallone no quiere gays en sus pelis; la inclusión es basura, dijo

El popular actor y director Sylverter Stallone ha prendido el ambiente en el mes del Orgullo Gay, esto al decir que esta en contra del excesivo apego de la inclusión, en referencia a la agenda del colectivo LGBT, argumentando que, tales excesos provocan cambios forzosos en las producciones cinematográficas con el fin de satisfacer a las masas.

Para Stallone, el actor que protagonizó la saga Rocky Balboa, el contenido LGBT+ es “basura” hecha para complacer a una “minoría ruidosa”.

La polémica se gestó debido a una escena de la serie Tulsa King en que el personaje principal Dwight Manfredi se burla de la diversidad sexual. Y resulta que este protagonista es interpretado por Sylvester Stallone, cuyo guion que reproduce en la pantalla se burla de las poblaciones LGBT+.

Dicha serie disponible en Paramount, cuenta la historia de un gánster, de 75 años de edad, que intenta retomar su vida criminal tras salir de la cárcel.

En ella, el personaje interpretado por Sylvester Stallone cuestiona los pronombres neutros, incluyentes o diversos. “¿Tú generación? En serio. Los pronombres. ¿Qué putas con los pronombres? El, ella, ellos, esos, bla, bla, bla bla.”, es parte del polémico dialogo.

“El contenido políticamente correcto y LGBT+ es basura que no tiene nada que ver con el género de acción y que solo busca complacer a una minoría ruidosa y ofender a la mayoría silenciosa”, declaró.

Y no fue todo, Sylvester Stallone no dejará que mamás “de mentalidad hippie” y “sus maridos débiles y sumisos” le digan qué hacer a él y su equipo de grabación. “Déjalos ir con su ‘despertar’. No lo necesitamos […]”, advirtió.

Consideró que la gente quiere ver películas de acción protagonizadas por héroes masculinos y no por personajes “ambiguos o confundidos”.

Finalmente, el actor expresó su molestia por esa necesidad del cine de incluir, “casi a la fuerza”, temáticas LGBT.

Como era de esperarse, a muchos no les agradó su comentario, sin embargo, él se mantiene fiel a sus pensamientos.



