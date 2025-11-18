La reconocida cantante cristiana Lilly Goodman no solo llegó a Panamá para ofrecer su concierto del tour “Me Siento Libre” este sábado 22 de noviembre en la Arena Roberto Durán; también aterrizó con un mensaje profundamente espiritual sobre misión, identidad y gratitud, que marcó su encuentro con los medios.

Lejos de presentar su visita como una gira más, Goodman explicó que este regreso a Panamá responde a algo más grande que la música.

“No estoy tomando muchas presentaciones ahora en estos tiempos, pero casi siempre que salgo y digo sí, es porque voy a una misión. Así que yo sé que este sábado vengo a una misión”, afirmó con convicción.

Para la artista, su presentación será una experiencia transformadora, tanto para ella como para el público.

Goodman resaltó que Panamá tiene un lugar especial en su historia personal. Recordó que visitó el país durante su segundo embarazo y quedó marcada por la calidez de la gente, la comida y la cultura. Entre risas, confesó un sueño pendiente: subir al escenario luciendo una pollera.

“Yo hubiese querido poder ponerme una pollera en el concierto, pero a lo mejor, quién sabe, antes o después. He soñado siempre con lucir uno de sus vestuarios, amo lo bellas que se ven las mujeres con esa ropa”, expresó la artista.

La intérprete adelantó que su concierto combinará alegría, llanto, celebración y liberación espiritual. Prometió una noche donde la música será vehículo de sanidad, esperanza y libertad.

“En la presencia de Dios hay gozo, paz, esperanza y libertad. Es lo que vamos a experimentar”.

Uno de los momentos más emotivos del evento surgió cuando un asistente confesó públicamente haberse perdido un concierto anterior de la cantante, algo que hoy considera “uno de los peores errores” de su vida.

Goodman escuchó conmovida mientras el panameño compartía cómo sus canciones han marcado su crecimiento espiritual.

Un mensaje para la Selección: humildad y valentía

En medio de la expectativa por el partido de Panamá contra El Salvador rumbo al Mundial 2026, Goodman dedicó palabras de aliento a la Roja.

“Que le den con todo, sin temor y con humildad. Todo lo que se hace con humildad, representando con dignidad a su nación, sale bien”.