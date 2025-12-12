Show - 12/12/25 - 12:00 AM

Su transformación va ‘más allá del espejo’

La modelo y locutora María Laura Espil confesó que una parte de ella “murió este año”, un proceso que, lejos de ser negativo, marcó el renacimiento de una nueva versión más consciente, fuerte y agradecida de sí misma.

Espil explicó que su transformación va “más allá del espejo”, destacando que el verdadero cambio no comienza en el cuerpo, sino en la mente y en el espíritu.

“Mi mensaje va 100% de un cambio emocional y de mentalidad. Fortaleza de espíritu. La clave está en reprogramar nuestras creencias, sanar heridas del pasado, alimentarnos bien, y el cambio físico llega solo”, expresó María Laura.

Además, compartió que esta nueva etapa está marcada por la gratitud hacia su versión pasada, aquella que cargó con heridas y vivió por mucho tiempo en modo supervivencia.

“Hoy, la honro a ella, y avanzo con la fuerza que me heredó”, escribió con emotividad.

Sus mensaje resonó entre quienes la siguen por su autenticidad y su manera de visibilizar el autocuidado, el bienestar emocional y la importancia de sanar para crecer.

Te puede interesar

Puerto Rico suspende pagos a Miss Universe y hará exigencias tras líos

Puerto Rico suspende pagos a Miss Universe y hará exigencias tras líos

 Diciembre 11, 2025
Demanda de Nodal contra Cazzu es parea saber cómo gasta la plata de la pensión

Demanda de Nodal contra Cazzu es parea saber cómo gasta la plata de la pensión

 Diciembre 11, 2025
Fátima Bosch huye de la prensa tras ser cuestionada por el Miss Universo

Fátima Bosch huye de la prensa tras ser cuestionada por el Miss Universo

 Diciembre 11, 2025
Tifanny dice que escándalo dañó sus contratos y vive de sus ahorros

Tifanny dice que escándalo dañó sus contratos y vive de sus ahorros

 Diciembre 11, 2025
Katy Dolande y Oscar Faarup sellaron su amor para siempre

Katy Dolande y Oscar Faarup sellaron su amor para siempre

 Diciembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!

¡Aprobado! Reajuste a salario mínimo a partir de enero. ¡Chequea los montos!
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí