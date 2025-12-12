La modelo y locutora María Laura Espil confesó que una parte de ella “murió este año”, un proceso que, lejos de ser negativo, marcó el renacimiento de una nueva versión más consciente, fuerte y agradecida de sí misma.

Espil explicó que su transformación va “más allá del espejo”, destacando que el verdadero cambio no comienza en el cuerpo, sino en la mente y en el espíritu.

“Mi mensaje va 100% de un cambio emocional y de mentalidad. Fortaleza de espíritu. La clave está en reprogramar nuestras creencias, sanar heridas del pasado, alimentarnos bien, y el cambio físico llega solo”, expresó María Laura.

Además, compartió que esta nueva etapa está marcada por la gratitud hacia su versión pasada, aquella que cargó con heridas y vivió por mucho tiempo en modo supervivencia.

“Hoy, la honro a ella, y avanzo con la fuerza que me heredó”, escribió con emotividad.

Sus mensaje resonó entre quienes la siguen por su autenticidad y su manera de visibilizar el autocuidado, el bienestar emocional y la importancia de sanar para crecer.