Syfy celebra la semana del tiburón con buenos estrenos

Desde el próximo 13 de junio a las 10.30 p.m.Latinoamérica celebra la semana del tiburón, el especial que trae de regreso a Latinoamérica “Sharknado”, la producción original de SYFY y saga insignia del cine clase B, que despliega toda su artillería para combatir la invasión de tiburones más grande del mundo. El equipo está listo para la batalla, ¡qué comience la cacería!

LEE TAMBIÉN: Studio Universal celebra el Día del Padre a lo grande

Publicidad

Fin “Finley” Shepard interpretado por Ian Ziering (Beverly Hills, 90210, Melrose Place), el domador de escualos más experimentado y April Wexler protagonizada por Tara Reid (California Dreams, Saved by the Bell: The New Class), su mujer biónica, regresan más recargados que nunca para defender al mundo de la lluvia de tiburones que azota las capitales más importantes del planeta. Para ello deberán llevar algo más que un simple paraguas y ellos saben cómo hacerlo.

¨SHARKNADO¨

Un descomunal tornado azota la cuidad de Los Ángeles trayendo consigo a miles de tiburones que aterrorizan a la población de la ciudad anegada. Con el avance de este desastre natural sobre la ciudad californiana, los mortíferos escualos comienzan su destrucción en el agua, la tierra y en el aire.

¨SHARKNADO 2: THE SECOND ONE¨

Un enorme tornado lleno de tiburones vuelve a asolar los Estados Unidos, pero en esta ocasión la damnificada es la ciudad de Nueva York. Fin y April tendrán que volver a luchar si quieren sobrevivir.

¨SHARKNADO 3: OH HELL NO!¨

Cuando una nueva oleada de “sharknados” amenaza la costa de Florida, Fin deberá una vez más arriesgar su vida para salvar la de sus hijos en plenas vacaciones. A medida que se aproxima al sur, los “sharknados” se fusionan y crecen para convertirse en más grandes y devastadores que nunca.

¨SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING¨

Fin Shepard y April se toman esta nueva misión como algo personal cuando el más joven de sus hijos queda atrapado en un “sharknado” y es transportado por todo el mundo. De Londres a Río de Janeiro, Tokio, Roma, Ámsterdam y más allá, estos héroes trotamundos necesitarán la ayuda de un grupo altamente cualificado: gente de la realeza, estudiosos y deportistas olímpicos; junto con caras conocidas del mundo de la comunicación, el entretenimiento y los deportes en su batalla más épica hasta la fecha.

¨THE LAST SHARKNADO: IT´S ABOUT TIME¨

Fin debe viajar en el tiempo para evitar la tormenta de tiburones primigenia. Tras enfrentarse a tiburones por todo el planeta, en la entrega final, el protagonista debe superar la última frontera: los viajes en el tiempo.

Contenido Premium: 0