Talenpro 2025: Homenaje a Emilio Estefan y desborde de mucho talento

Anoche se realizó la edición 2025 de Talenpro, evento que premia el arte con propósito de los jóvenes, gracias al ideal y objetivos de la cantante panameña Erika Ender y la Fundación Puerta Abiertas.

Tras nueve años de trayectoria y más de 54,000 estudiantes impactados, este evento sigue demostrando que hay mucho talento en Panamá.

La final realizada en la Arena Roberto Durán, contó con la participación de famosas figuras internacionales como Carlos Baute, Emilio y Lili Estefan, Gale e Ismael Cala.

Además, por nuestro país participaron Los Rabanes, Los Gaitanes, Ricardo Velásquez, Olga Sinclair, Ingrid De Ycaza, Yamilka Pitre, Nando Boom, Ivan Barrios y Alejandro Lagrotta, quienes acompañaron a los jóvenes en una noche que celebró el arte con propósito.

La Arena Roberto Durán fue escenario de la gran final de TalenPro 2025, un evento que unió música, creatividad y propósito social

En esta ocasión, el propósito principal de TalenPro fue enfocado en mejorar los comedores escolares de los centros educativos más necesitados y promover huertos autosostenibles, con el objetivo de combatir la malnutrición infantil y fomentar la autosuficiencia alimentaria en las escuelas.

Hasta antes de la gran final, más de 2,000 estudiantes participaron en las etapas regionales, demostrando que el talento puede ser una herramienta poderosa para lograr un cambio social.

Durante la velada también estuvieron presentes varios ex-participantes de TalenPro de generaciones anteriores, al igual que los jóvenes del Concurso de Oratoria.

Sobre el evento, Erika Ender comentó que muchos jóvenes le enseñan alegría, energía, positivismo, además, l recuerdan que hay esperanza, que los muchachos tienen formas distintas, ángulos distintos de ver lo que pasa en Panamá.

El comunicador Ismael Cala, quien ha acompañado TalenPro en ediciones anteriores, destacó la evolución del certamen:

¡Premiaciones!

Entrado ya la ceremonia de premiación, la organización del evento, se entregaron los reconocimientos especiales del año. Olga Sinclair, artista plástica recibió el premio Faro Panamá 2025 por su aporte cultural y social.

El famoso Emilio Estefan recibió el galardón con el Premio al Propósito 2025 por su trayectoria y labor humanitaria; y para finalizar la puertorriqueña Gale fue reconocida como Artista New Generation 2025.

En el caso de los jóvenes que participaban en varias categorías, las premiaciones terminaron de las siguiente manera:

En la categoría Mejor Audiovisual, el primer lugar fue para “V.I.D.A.” del Colegio Bilingüe Eben-Ezer.

Bloom’s Dance Crew, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, se llevaron el Mejor Grupo de Baile, los ganadores fueron

John Barría, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, obtuvo el premio a Mejor Canción.

Y para cerrar, el premio a Mejor Intérprete fue para Arianis García, del Instituto Carmen C. Lombardo.