¿También le pusieron los cachos? Ella decidió tomar terapias

"Yo quiera que me hubiera ido bien, pero no fue así", dijo.

 

Puedes ser muy bonita, la mejor persona y dar amor, pero al final a todos le ponen los cuernos.

Tal es el caso de Jacky Guzmán que aseguró tener que tomar terapias para dejar en el pasado esa mala experiencia. Incluso habló hasta de falta de respetos de relaciones anteriores.

"Lo que uno permite se repite. Ahora tomo terapias desde hace tres años para no atraer eso ni permitir nada como eso. Estoy tranquila. Yo quisiera que me hubiera ido bien en el amor, pero no fue. Pienso que todo lo que me ha pasado tenía que pasar", asegura.

Muchos se han hecho ideas sobre el ciudadano en cuestión involucrado en el caso del queme, pues ella no mencionó nombres.

Al mismo tiempo tocó otra vez el tema de ser mamá y traer a un tercer hijo, pero por los últimos hechos de su vida eso ha quedado detenido por completo, aunque no lo descarta. 

