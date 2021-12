Thalía asusta a sus fans; sufre fuertes dolores y no puede caminar

Una publicación (@probiome)

“He estado en un grito, en un dolor imparable por más de un mes y medio, yo creo que ya dos meses. He estado calladita, y me han visto calladita, estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja. No puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar. Todo me duele, todo”, dijo

“Todo me duele, y es debido a que dejé de hacer ejercicio como por cinco meses, y en una de esas se me descompuso la espalda”, reacalcó.. Además la artista también revelo que se sometió a acupuntura y ejercicios para condicionar los músculos internos en un intento por acabar con su dolor.

Si bien a causa de su dolor Thalía debió alejarse de las redes sociales como Instagram, la cantante siguió en contacto con sus fans a través de su programa de YouTube. Allí la artista compartió videos de aquellas sus hits musicales de los años 90.