Tik Tok de Marlene junto a su hijo desata polémica

Marlene Gilbert desató la opinión pública en las redes después de compartir un video junto a su hijo realizando un polémico “trend”.

La competidora de Calle 7 quiso demostrar que es adicta a los besos de su hijo y viceversa, pero su mensaje no fue bien visto por los cibernautas.

En el video que compartió la “mella”, su hijo le lanza un beso, ella simula atraparlo y colocarlo sobre una mesa, con una tarjeta lo pica e inhala. “Me volví adicta a él, tengo que aceptarlo”, escribe Marlene en el video que compartió en Tik Tok.

Para muchos, lo indignante del contenido es que ponga a su hijo a hacer lo mismo que ella simula, habiendo otros ejemplos para demostrar la adicción amorosa que se tienen. Aunque otros afirman que es solo un Tik Tok y cada quien educa a sus hijos a su manera.