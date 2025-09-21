Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí

El conocido presentador de Primer Impacto, Tony Dandrades, fue chifeado por Edgardo Franco, mejor conocido como El General.

Dandrades que se encuentra en Panamá por la cobertura de los Premios Juventud, viajó hasta Chiriquí, lugar en el que vive el famoso, pero al llegar a la casa en la que vive, nadie lo atendió.

Según Tony, hizo el trabajo, pero ahora Edgardo está totalmente metido en la iglesia y prefiere mantenerse alejado de los medios, incluso si eso significa ver a sus viejas amistades.

Cuando estaba pegado, Dandrades habló con él, la pasaron bien y parecía que se hicieron buenos amigos.

Él le preguntó al maestro Omar Alfanno en una entrevista que le hizo y la respuesta que obtuvo fue la misma, pues desde hace mucho tiempo no charlaban.

A pesar de eso, ya está disfrutando de Panamá, ha visitado el Canal, el Casco Antiguo y probó el saus.